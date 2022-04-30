Türkiye Gazetesi

1 Mayıs İşçi Bayramı yarın yani Pazar günü. Bayram öncesi arefe gününe denk gelen İşçi Bayramı için İçişleri Bakanlığı tarafından gerekli önlemler alındı. Gerek vatandaşın huzuru gerek ise 1 Mayıs'ı kutlayacak olan işçilerin güvenliği için ekipler hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 1 Mayıs İşçi Bayramı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, trafikte emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak ve araç içerisinde emniyet kemeri kullanımının önemini vurgulamak amacıyla "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganıyla Gebze'de uygulama noktasında gerçekleştirilen denetime katıldı.

'VALİLİKLER GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDI'

Bakan Soylu, burada gazetecilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin sorusu üzerine, "Tüm sendikalarla günler önce görüştük. Tüm valiliklerimiz gerekli tedbirleri aldılar. İstediğimiz şudur; 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın işçilerimizin bayramı olarak kutlanabilmesi, huzur ve güven içinde geçebilmesi. Aynı zamanda da bir bayram tadında geçebilmesidir." diye konuştu.

'BAYRAM ŞEKLİNDE GEÇECEĞİNE İNANCIMIZ TAM'

Bunun kendileri için de işçiler için de ülke için de mühim olduğuna işaret eden Soylu, şöyle devam etti:

"Taksim Meydanı'nda sendikalarımız - onlara da söyledik - saat dilimlendirmeleri de gerçekleştirildi, geçen yıllarda olduğu gibi gidecekler, çelenklerini koyacaklar. Aynı zamanda çeşitli sendikalarımızın çeşitli alanlarda hem kutlamaları hem gösterileri var. Bunların da valiliklerimiz tarafından her bir izni verildi. Şu anda İstanbul'da Maltepe Meydanı, Ankara'da Tandoğan Meydanı, Kocaeli'de Gebze ve İzmit... Yani Türkiye'nin her tarafında, günler öncesinden sendikalarımıza çok güzel değerlendirme yapılarak, bayram şeklinde geçeceğine olan inancımız tamdır."

'HEPİMİZİN BAYRAMI'

Soylu, işçilerin bayramını tebrik ederek "Nice 1 Mayıslara huzur, birlik ve kardeşlik içerisinde ve emeğin hakkıyla ulaşılabileceğine inancımız tamdır. Hepimiz çalışıp emeğiyle beraber bizi büyüten annelerin babaların çocuklarıyız. Onun için bu bayram hepimizin bayramı." ifadelerini kullandı.

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