Türkiye Gazetesi

Terörle mücadelede nihai sonuca ulaşılmak üzere. Başarılı operasyonlar neticesinde köşeye sıkışan PKK militanları, teslim olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

BU YIL TESLİM OLAN ÖRGÜT MENSUBU SAYISI 27'YE YÜKSELDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 yılında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 27'ye yükseldi” denildi.

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Acılı anneden HDP'nin kaçırıp PKK'ya teslim ettiği kızına 'teslim' çağrısı HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 949’ncü gününde de sürüyor. 23 yaşındayken kaçırılan Zahide Öner’in annesi kızının dönmesi için teslim çağrısında bulundu.

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