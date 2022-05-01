Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında Cudi Dağı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada, Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in şehit olduğunu, Jandarma Uzman Çavuş Uğurcan Çakıcı'nın ise yaralandığını açıkladı.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Cudi Dağı bölgesinde icra edilen operasyonda, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Jandarma Teğmen Akdeniz ile Jandarma Uzman Çavuş Çakıcı'nın çıkan çatışmada yaralandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ağır yaralanan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine uçakla sevk edilirken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Hafif yaralanan Uzman Çavuş Uğurcan Çakıcı'nın hastanede tedavisi sürüyor. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Başımız sağ olsun."

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İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-5 operasyonunda yaralanan asker şehit oldu İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-5 Şehit J. Uzm. Çvş. İsrafil Işık operasyonunda görevli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün tedavi gördüğü hastaneden şehit olduğunu duyurdu.

Şehit sözleşmeli Er Fırat Canlı son yolculuğuna dualarla uğurlandı Irak’ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan 24 yaşındaki Veteriner Sözleşmeli Er Fırat Canlı gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.