Türkiye Gazetesi

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı yurdun birçok noktasında güvenli ve makul bir şekilde kutlanırken kolluk kuvvetleri kutlama yapmak isteyenlerin güvenliği için her türlü tedbiri aldı. 1 Mayıs kutlamaları için İstanbul'da toplamda 22 bin 171 polisin görev alıyor. Bugün kutlamak maksadıyla yürüyüş yapmak, açıklama yapmak için il valiliklerinden izin almak gerekiyor.

İstanbul'da birçok grup izin alarak yürüyüşlerini gerçekleştirdi veya basın açıklaması yaptı fakat bazı bölgelerdeki yerlerde bulunan ve izinsiz bir şekilde basın açıklaması yapan gruplara polis müdahale etti ve çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İZİNSİZ TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEDİLER

O noktalardan biri de Mecidiyeköy'dü. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Mecidiyeköy'de valilik izni almadan toplanan bir grup Taksim'e yürümek istedi. Grubun önü polis tarafından kesildi. Polis göstericilere dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu ve Taksim'e çıkmakta direnen göstericilere müdahale edildi. 22 göstericinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ GÖZALTI SAYISINI AÇIKLADI

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği açıklama yaptı ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 164 kişinin ekipler tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul’da '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' kapsamında bugün Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sunmak, Kazancı Yokuşu’na karanfil bırakmak ve basın açıklaması yapmak, Maltepe Etkinlik Alanında miting yapmak amacıyla talepte bulunan sendika ve sivil toplum kuruluşlarına, Valiliğimizce gerekli izinler verilmiştir.

Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli Kaymakamlıklarımızca 2911 Sayılı Kanun uyarınca alınan kararlara aykırı olarak; izinsiz toplantı ve gösteri yapmak amacıyla yürüyüş yapan ve slogan atan, güvenlik güçlerimizin uyarılarına rağmen dağılmayan ve mukavemetle karşılık veren toplam 164 şahıs yakalanmış ve haklarında işlem başlatılmıştır."

22 BİN POLİS GÖREV BAŞINDA

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde program, kısıtlama ve tedbirlerle alakalı geniş güvenlik önlemleri aldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili alınan önlemler çerçevesinde, etkinliklerin güvenli ve huzurlu şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla Beyoğlu geneli ile Taksim Meydanı, Şişli ve Maltepe miting alanında toplam 10 bin 196 emniyet mensubunun görevlendirildiği açıklandı.

İstanbul genelinde alınan tüm tedbirler çerçevesinde ise toplam 22 bin 171 polisin görev aldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

İstanbul’da 1 Mayıs için bu yollar trafiğe kapatıldı Bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Maltepe etkinlik alanında kutlanması kararı alındı. Karar doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından Maltepe etkinlik alanı çevresinde bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İçişleri Bakanı Soylu: 1 Mayıs için tüm tedbirler alındı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarınki 1 Mayıs kutlamaları açıklamalarda bulundu. Soylu "Tüm tedbirler alındı. İsteiğimiz 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın bayram olarak kutlanabilmesidir" ifadelerini kullandı.