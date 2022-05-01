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Çavuşoğlu Latin Amerika ziyaretini değerlendirdi
01.05.2022 - 18:14 | Son Güncelleme: 01.05.2022 - 18:16
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunu tamamladı. Türkiye dönüşünde gazetecilerin sorularını cevaplayan Çavuşoğlu, "Her ülke Türk savunma sanayisinden istifade etmek istiyor. Kendi ülkelerinde yatırım yapmak istiyorlar." dedi.
Etiketler : mevlüt çavuşoğlu,
855264 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/855264.aspx
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