Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden yaptığı uyarılar bayram günü itibarıyla etkisini sert bir şekilde gösterdi. Bayramlarda havalar güzel ve güneşli olur ancak bu bayram Marmara'da şiddetli fırtına etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren fırtına etkisini sert bir şekilde hissettirdi.

Poyraz fırtınası nedeniyle en çok etkilenen yerlerden biride Marmara Denizi oldu. Poyraz fırtınasının etkisi ile çok sayıda şilep ve tanker Tekirdağ kıyılarına demirlerken, 12 metrenin altındaki küçük balık tekneleri ise balıkçı barınağına döndü. Poyra fırtınası etkisini sürdümeye devam ediyor.

BAYRAMDA HAVA SERİN GEÇECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerde yurt genelinde bayramın serin ve yağışlı geçeceği öngörülmüştü ve yurdun neredeyse genelinde havanın yağışlı olacağı açıklanmıştı.

Haftasonu ise havanın hava sıcaklıklarının 6 ile 10 derece arasında azalacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden 5 bölgeye sağanak uyarısı Meteoroloji'den alınan bilgilere göre beş bölgede kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji tüm yurdu uyardı! Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji tarafından yapılan son hava tahminine göre, Ramazan Bayramı'nda yurt genelinde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji il il uyardı: İstanbul, Ankara, İzmir... Ramazan Bayramına sayılı günler kala tatil planı yapanlar ve plan yapmak isteyenler 'bayramda hava nasıl olacak' diye araştırıyorlar. Yurt genelinde birkaç gündür etkili olan güneş, İstanbul'da bugün yerini bulutlu ve kapalı bir havaya bıraktı. Meteoroloji, son dakika tahminlerinde gök gürültülü sağanağı ön plana çıkarırken, 5 günlük tahmin raporunda bayrama ilişkin ipuçları verdi. Prof. Dr. Orhan Şen ise bölge bölge sağanak için uyardı.