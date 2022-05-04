Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, dün bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapanlara ait olduğu iddia edilen görüntülerin geçen yıl 4 Mayıs'ta @rusentakva isimli Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldığını ve bunların İran İslam Cumhuriyeti topraklarında çekildiğinin belirlendiği kaydedildi.

"Farklı tarih, lokasyon ve kişilere ait görüntülerin sınır hattında alınan tedbirlere bağlı olarak ülkeye giriş teşebbüslerinin engellenmesi sonucunda, göçmen kaçakçıları tarafından reklam amaçlı paylaşıldığı, anlaşılmaktadır" ifadesinin yer aldığı açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Bahse konu görüntüler üzerinden idareyi yıpratmak adına yapılan bir kısım kasıtlı paylaşımlar, düzensiz göçle mücadeleye zarar verdiği gibi göçmen kaçakçılarının bu yöndeki faaliyetlerine katkı sunmaktadır."

5 AYDA 37 BİN DÜZENSİZ GÖÇMENİN YURDA GİRİŞİ ENGELLENDİ

Açıklamada düzensiz göç hareketlerinin engellenmesi, göçmen kaçakçılığı suçuna iştirak eden veya organize eden kişi ve yapıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların askeri hudut birlikleri, emniyet, jandarma, sahil güvenlik teşkilatları ve güvenlik korucularıyla İHA/SİHA'lar dahil olmak üzere teknolojinin sağladığı tüm imkanlar kullanılarak yürütüldüğü vurgulandı.

İstanbul'da düzensiz göçmen denetimi: 582 kişi yakalandı İstanbul'da Beyoğlu, Fatih ve Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonlarda 582 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlerin evi berberdeki gizli geçitle ortaya çıktı İstanbul'da, göçmen kaçakçılığına ilişkin yapılan çalışmalar kapsamında berber salonuna operasyon yapıldı ve iş yerinden yasa dışı yollarla gelen göçmenlerin kaldığı eve giden bir gizli geçit bulundu. Olaya ilişkin birçok kişi gözaltına alındı.

227 Afgan göçmen daha sınır dışı edildi Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen ülkesine gönderildi. Böylece son bir hafta içerisinde Malatya'dan ülkelerine gönderilen Afgan göçmen sayısı 681'e ulaştı.