Türkiye Gazetesi

Yurt içi ve yurt dışında terör örgütlerine Türk ordusu darbe vurmaya devam ediyor. Mehmetçik önceki operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirmiş ve terör yuvalarını adeta yerle bir etmişti.

Operasyonlar tüm hızıyla hızıyla devam ederken Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 11 teröristin etkisi hale getirildiğini duyurdu.

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor" mesajını paylaştı.

MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberine göre; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu, 24 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberine göre; Zeytindalı Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yapılan füze saldırısı sonucu bir askerimiz şehit oldu, 24 terörist ise etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu: Pençe-Kilit'te toplamda 63 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 2 teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini ve böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 63'e yükseldiğini duyurdu.