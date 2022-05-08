Türkiye Gazetesi

Erdoğan Anneler günü mesajında, "Sevgi, emek, fedakârlık, merhamet gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimizin, Anneler Günü’nü tebrik ediyorum." ifadesiyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, annelere kıymeti 'cennetin annelerin ayakları altında olduğunu' belirterek gösteren bir medeniyetin mensupları olarak, annelerin müşfik bir sığınak olduğunu vurguladı.

“SEVGİYİ ONLARDAN EKSİK ETMEMELİLİYİZ”

Günlük yaşam mücadelesi içinde annelerin hayır dualarının, en önemli güç kaynaklarından biri olduğunun asla unutulmaması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Layık oldukları hürmet ve sevgiyi onlardan eksik etmemeliyiz." dedi.

“HÜRMETLERİN EN BÜYÜĞÜNÜ HAK EDEN”

Erdoğan, mesajının devamında şunları söyledi: "Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden... Başımızın tacı annelerimizden dileğimiz de evlatlarının, ülkemizin, milletimizin üzerinden hayır dualarını ve emeklerini eksik etmemeleridir. Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden, ömürlerini ailelerine vakfeden annelerimizin, Anneler Günü’nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan talep etmişti! Mariupol'deki tüm kadın yaşlı ve çocuklar tahliye edildi Ukrayna’nın Mariupol kentindeki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebi üzerine, Rusya Savunma Bakanlığı vatandaşların tahliyesi için insani koridor açıldığını duyurmuştu.