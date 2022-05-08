Türkiye Gazetesi

İstanbul’un Gaziosmanpaşa’da bulunan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) binasına 21 Nisan'da bombalı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan yaralanan olmadı.

Güvenlik güçleri, yaptığı çalışma sonrası eylemi Halkların Birleşik Devrim Hareketi'nin (HBDH) gerçekleştirdiğini belirledi. Ardından terör örgütü üyesi Besra Y. ile K.Ç gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şahıslar bugün adliyeye sevk edildi. Besra Y. tutuklanırken K.Ç. serbest kaldı.

İstanbul TÜGVA binasındaki bombalı saldırıyla ilgili 1 kişi daha yakalandı İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesindeki TÜGVA binasına 21 Nisan’da düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili tutuklanan B.Y. adlı kişiyle irtibat halinde olan K.Ç. yakalandı.

Bakan Soylu duyurdu: TÜGVA saldırganı yakalandı İcişleri Bakanı Soylu geçtiğimiz perşembe günü İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B. Y.'nin İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandığını duyurdu.

Gaziosmanpaşa'da TÜGVA ofisine bombalı saldırı Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa temsilciliğine sabah saatlerinde bombalı bir saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.