Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Ramazan Bayramı’nın ardından bugün toplanıyor. Külliye’de yapılacak toplantının ana gündem maddesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce açıkladığı 1 milyon Suriyelinin geri dönüşünü sağlamak için hazırlanan proje olacak.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Geri Gönderme Merkezleri başta olmak üzere, Türkiye’deki kayıtlı Suriyeli sayısı ile geçici koruma statüsünde bulunanlarla ilgili rakamsal bir sunum yapması bekleniyor. Bunların yanı sıra, Soylu’nun sınırlarda kaçak göçmenleri engellemek için alınan tedbirlerle ilgili de bilgilendirme yapacağı ifade ediliyor. Ayrıca, Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar’ın da sınır güvenliğiyle ilgili alınan tedbirleri aktaracağı ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz. Bu projeyi ülkemizdeki ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hayata geçireceğiz” demişti.

Toplantıda Rusya-Ukrayna savaşı da gündeme gelecek. Türkiye’nin diplomatik çabaları ile savaşın etkileri konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında ve bugüne kadar gelinen süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunacağı kaydediliyor. Ayrıca, geçtiğimiz hafta 6 ülkeyi kapsayan Latin Amerika turunu tamamlayan Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, bugünkü toplantıda imzalanan anlaşmalar ve gerçekleştirilen görüşmelerin detaylarıyla ilgili kabine üyelerini bilgilendirecek.

GÜNDEM HAYAT PAHALILIĞI...

Bunların yanı sıra, ekonomideki gelişmeler ve hayat pahalılığı da toplantının en önemli başlıklarından olacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un stokçuluk, fahiş fiyat artışları, temel gıda ürünleri üzerinde yapılan manipülasyonlar ve bunlara karşı alınan tedbirlerle ilgili bir sunum yapması planlanıyor.

Hangi illerde kaç Suriyeli var? Resmi veriler açıklandı! İşte resmi rakamlar Göçmenlerle ilgili tartışmalar devam ederken İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde hangi ilimizde kaç Suriyeli’nin olduğuna dair resmi rakamlar paylaşıldı. Paylaşılan rakamlara göre, 2012 yılında ülkemizde 14.234 Suriyeli varken bu rakam 28 Nisan 2022 yılı itibarıyla 3.762.686’ya yükseldi. En ciddi artış ise 2013 yılından sonra yaşandığı görüldü. En çok Surüyeli’nin bulunduğu şehrimiz ise İstanbul oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 1 milyon Suriyeli'nin dönüşümü için yeni proje Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de inşa edilen briket evlerin anahtar teslim töreninde, 1 milyon Suriyeli'nin ülkelerine geri dönüşü için yeni bir proje hazırlığında olduklarını duyurdu.