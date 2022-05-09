Türkiye Gazetesi

Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist, askerlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li teröristin daha komandolar sayesinde etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi."

MSB duyurdu: 11 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu, 24 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberine göre; Zeytindalı Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yapılan füze saldırısı sonucu bir askerimiz şehit oldu, 24 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Son dakika: MSB'den PKK/YPG'ye ağır darbe: 19 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 16, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere toplam 19 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.