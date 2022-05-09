Türkiye Gazetesi

Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Ayasofya Camii’nin tarihi tahta kapısı geçtiğimiz günlerde zarar görmüş bir vatandaşın sosyal medya hesabından paylaşım yapması ile durum ortaya çıkmıştı. Aradan çok geçmeden Ayasofya ile ilgili bir iddia daha ortaya atıldı. Bir vatandaş sosyal medya hesabından Ayasofya’nın tarihi su haznesinin kapağının kırıldığını paylaştı. Arkeolog olan Ömer Faruk Yavaşçay, Twitter hesabından tarihi su haznesinin kapağının kırıldığını ve insanların tarihi hazneyi ayakkabılık olarak kullandığını belirtti. Görselde tarihi haznenin kapağının içine insanların ayakkabılarını koyduğu görüldü.

TARİHİ OSMANLI HAZNESİNİ AYAKKABILIK YAPTILAR

Yavaşçay, ''Bu fotoğrafı dün gece (24 Nisan) saat 22.43'te Ayasofya Camii'nde çektim, Osmanlı'dan kalma su haznesinin kapağını kırıp içine ve yanına ayakkabılarını koymuş insanlar. Kimsenin umurunda değil bu durum'' dedi. Sanat Tarihi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Yaşar, Ayasofya’nın tarihi ‘İmparator Kapısı’nın tahrip edildiğinin ortaya çıkması üzerine bir görevlinin kendisine, “İnsanlar burayı kutsal sayıyor. Bazıları hatta oradan parça koparıp ağızlarına atıyorlar” dediğini söylemişti.

Ayasofya Camii en yoğun gününü yaşadı: 104 bin kişi ziyaret etti Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti. Bayramın birinci günü yani dün 104 bin 325 kişi Ayasofya'yı ziyaret etti.