Türkiye Gazetesi

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, bazı medya organlarında yer alan "Ayasofya'da su haznesinin kapağı kırılarak içine ayakkabı konuldu" iddialarına açıklık getirdi. Müdürlükten yapılan açıklamada iddiaların gerçek dışı olduğu savunulurken, "Adı geçen haber ve sosyal medya mecralarında bulunan fotoğraflarda görülen delikli ek parça, orijinal olmayan ve geçmiş dönemlerde eklenmiş bir parçadır." ifadeleri kullanıldı.

"FOTOĞRAF GEÇMİŞ DÖNEME AİT"

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haberlerde kullanılan fotoğrafın geçmiş döneme ait olduğu belirtilerek, fotoğrafın bugünkü mevcut durumu yansıtmadığı vurgulandı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin insanlığın ortak mirası olduğuna işaret edilen açıklamada, iddiaların kurum ve kuruluşları yıpratma amacı taşıdığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Haberlerde su haznesi olarak adlandırılan, Osmanlı dönemi mermer küpün bakır kapağının menteşe bağlantı kısmında, geçmiş dönem onarımı mevcuttur. Adı geçen haber ve sosyal medya mecralarında bulunan fotoğraflarda görülen delikli ek parça, orijinal olmayan ve geçmiş dönemlerde eklenmiş bir parçadır.

Bu onarım parçası (bakır) özgün bakır kapağa, lehim kullanılarak uygun olmayan bir biçimde monte edilmiştir. Son incelemelerde bakır onarım parçasının, birleştirilmesinde kullanılan lehimlerinden kırılarak ayrıldığı gözlenmiştir. Eserde herhangi bir orijinal parça kaybı yoktur. Tüm dünyada bilinen ve uygulanan konservasyon metotlarına uygun olarak, esere yeni bir ilave yapılması değil, mevcut halinin korunması prensibi benimsendiğinden mermer küpün bakır kapağında yenileme veya tamamlama yoluna gidilmemiştir."

Açıklamada ayrıca Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki tüm eserler için İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı uzmanlarınca düzenli olarak kontrollerin yapıldığı ve herhangi bir deformasyon görülmesi halinde anında müdahale edildiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Arkeolog olan Ömer Faruk Yavaşçay, Twitter hesabından tarihi su haznesinin kapağının kırıldığını ve insanların tarihi hazneyi ayakkabılık olarak kullandığını belirtti. Görselde tarihi haznenin kapağının içine insanların ayakkabılarını koyduğu görüldü.

Yavaşçay, ''Bu fotoğrafı dün gece (24 Nisan) saat 22.43'te Ayasofya Camii'nde çektim, Osmanlı'dan kalma su haznesinin kapağını kırıp içine ve yanına ayakkabılarını koymuş insanlar. Kimsenin umurunda değil bu durum'' dedi. Sanat Tarihi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Yaşar, Ayasofya’nın tarihi ‘İmparator Kapısı’nın tahrip edildiğinin ortaya çıkması üzerine bir görevlinin kendisine, “İnsanlar burayı kutsal sayıyor. Bazıları hatta oradan parça koparıp ağızlarına atıyorlar” dediğini söylemişti.

Ayasofya Camii’nde bir skandal iddia daha! Osmanlı’dan kalan tarihi hazneyi ayakkabılık yaptılar Geçtiğimiz günlerde Ayasofya Camii’nin tarihi İmparatorluk Kapısı’nın tahrip edilmiş olay sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Bu kez de Osmanlı’dan kalma su haznesinin kapağının kırılarak ayakkabılık olarak kullanıldığı iddia edildi. Twitter’dan paylaşım yapan arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, “Osmanlı'dan kalma su haznesinin kapağını kırıp içine ve yanına ayakkabılarını koymuş insanlar, kimsenin umurunda değil bu durum'' dedi.

Ayasofya kapısındaki tahribat tepki çekmişti! Vakıflar 'olağan' dedi Sanat Tarihi Derneği tarafından paylaşılan bir fotoğrafla Ayasofya’nın İmparator Kapısı’na zarar verildiği iddia edilmişti. Dernek Roma döneminden kalan tarihi kapıya zarar verenlerin tespit edilmesi için şikayetçi olurken konuya ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü'den de bir açıklama geldi. Açıklamada madalyonun, ahşabın olağan sürecinden yıprandığını, ufak bir dokunma ile de tahrip olabileceği belirtilerek, İmparator kapısı konservasyonunun tamamlandığı ve ihyasının sağlandığı bildirildi.

Ayasofya’da tahribat! Tarihi on altı asır öncesine uzanan Ayasofya Camii’nin “İmparatorluk Kapısı” üzerindeki tahribat endişe verici boyuta ulaştı.

Ayasofya’da rezalet! Tarihi İmparatorluk Kapısı'nı tahrip ettiler Sanat Tarihi Derneği tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada Ayasofya’nın İmparator Kapısı’na zarar verdiği açıklandı. Roma döneminden kalan tarihi kapıya hem zarar verenlerin tespit edilmesi hem de güvenlik müdürünün görevden uzaklaştırılması için şikayetçi olan Dernek, güvenlik müdürü ile durumu konuştuklarında ilgili “Büyütülecek bir şey yok, tamir edilecek.” dediğini aktardı.