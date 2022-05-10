Türkiye Gazetesi

Ülke genelinde satılık konutların metrekare fiyatları, geçen yıla göre yüzde 120 artış gösterdi. Özellikle konutlarda yaşanan fiyat artışları Kabine Toplantısı'nın en önemli gündem konularının başında geliyordu. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut finansmanında hazırlanan paketin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Bu açıklamalardan dakikalar sonra emlak sitelerinde fiyat artışlarını irdeledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantısının ardından konut fiyatlarının anında yükseltilmesi dikkat çekti. İş başına geçen fırsatçıların bazı ev fiyatlarında 200 bin TL'ye varan artış yaptığı görüldü. Hesabından bir açıklama daha yapan Şamil Tayyar “Kararın mürekkebi kurumadan, üzerine güneş doğmadan konut fiyatları artmaya başladı. Hangi ara bu kadar vicdansız olduk?” diyerek duruma isyan etti. Vatandaşlar da sosyal medya hesaplarından fırsatçılara tepki gösterdi.

ÇOK ÖNEMLİ BİR KAMPANYA

Bahaş Holding CEO Abdüssamet Bahadır: İlk defa konut alacak vatandaşlarımız için çok önemli ve avantajlı bir kampanya. Birinci el konut satışlarına etkisi olumlu olacaktır. Uzun zamandır böyle bir kampanyanın çıkmasını bekliyorduk. Bu kolaylıkla kentsel dönüşüm atağı yeniden başlayacaktır.

Konut destek paketinin detayları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut destek paketlerinin detayları netleşti. Söz konusu destek paketleriyle konut arzının artırılması ve destek alan firmaların konut fiyatlarını sabit tutması amaçlanıyor.

Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu: 3 pakette konut desteği Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada konut finansmanı için 3 ayrı paket hazırlandığını duyurdu.