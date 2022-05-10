Türkiye Gazetesi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 9 Mayıs saat 11.00 sıralarında, Şehit Mehmet Mahallesi eski Alman tatil köyü yakınındaki ardıç ağaçlarından oluşan ormanlık alanda, çalılıklar arasında gizlenmiş 20'si Yemen, 7'si Ertire, 8'inin de Togo uyruklu olduğu belirlenen toplam 35 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı.

28 GÖÇMEN YAKALANDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 9 Mayıs’ta Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlerin olduğunun belirlemesi üzerine harekete geçti. Harekete geçen ekipler, 10’u Filistin, 13’ü Kongo, 2’si Kamerun, 2’si Liberya ve 1’i Eritre uyruklu 28 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Numan Kurtulmuş'tan 'göçmen' açıklaması: Tüm projeler yapılıyor Göçmen konusuna dair önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'de olan ve sayıları abartılı bir şekilde ortaya konulan Suriyeli kardeşlerimiz başta olmak üzere göçmen kardeşlerimizin kendi ülkelerine sağ salim dönebilmeleri için tüm projeler yapılıyor" şeklinde konuştu.

İstanbul'da 232 göçmen daha yakalandı Son dönemde gündemin ana başlıklarından biri haline gelen düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmalar hız kesmeden sürüyor. İstanbul'un 7 ilçesinde yapılan eş zamanlı uygulamada 232 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürüyor.

Çataklı'dan göçmen uyarısı: Sosyal medya rakamları kirli bir propaganda İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, sığınmacı tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.