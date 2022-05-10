Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenen İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıldönümü etkinliğinde konuştu. Burada yaptığı konuşmada "Milletimizi, ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği darbe mahsulü mevcut anayasadan kurtarma irademiz bakidir, imkan bulduğumuzda ülkemizi sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya mutlaka kavuşturacağız." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Danıştay, devlet ile vatandaşlar arasındaki ihtilafların hukuk marifetiyle çözümünü sağlıyor. Cumhuriyet tarihi maalesef yargının darbeciler tarafında olduğu pek çok kötü örneklerle doludur.

'FETÖ İHANET ÇETESİ'

Dünyanın her yerinde siyaset, etki alanını genişletmek ister. Bunun için sürekli sınırlarını zorlar. Yargı alanı da dahildir, hatta en başlarda gelir. Her yerde aynı çekişme yaşanmıştır, halen de yaşanmaktadır.

Açıkça ifade ediyorum. Bu ülkede hiçbir savcının, hakimin hukukla bağdaşmayacak herhangi bir yaklaşımla karşıma gelmesini doğrusu istemem. Aynı zamanda yargı mensuplarının bu hukukçu duruşunu herkesin karşısında, her şartta sergilemesini de beklerim. Darbelere kılıf uyduran, menfaat hesaplarının aleti olan yargı, millet adına karar veremez. FETÖ ihanet çetesinin yargı içindeki dehşet verici yapılanmasına hep birlikte şahit olduk. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesi ile inşallah böyle tehditlerle karşılaşmayacağımızı ümit ediyorum.

'ÜLKEMİZİ ÖZGÜRLÜKÇÜ ANAYASAYA KAVUŞTURACAĞIZ'

Hukuk devleti ilkesi demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır. Ülke yönetimine geldiğim günden beri Türkiye'nin hukuk devleti kimliğini yüceltmesinin mücadelesini veriyorum. Aslında ülkemizi yeni, demokratik yaklaşımla, yalın dille yazılmış yeni anayasaya kavuşturmak için TBMM'de defalarca teşebbüste bulunduk.

Maalesef muhalefet partilerinin uzlaşmaz tavrı nedeniyle akamete uğradık. Milletimizi ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği darbe mahsulü anayasadan kurtarma irademiz bakidir. İmkan bulduğumuzda ülkemizi özgürlükçü anayasaya kavuşturacağız.

'HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI SİSTEMİ'

Yeni kanunların çıkartılması ve mevcut kanunların değiştirilmesi Meclis'in asli görevlerindendir. Kanunların doğruluğu kadar kanun uygulayıcıların niceliği de hayati öneme sahiptir. Hakim ve savcı yardımcılığı sistemini getiriyoruz. Bu yeni sistemi çok yakında fiilen başlatıyoruz. Danıştayımızın Türkiye'nin demokratikleşmesine katkıda bulunacağına inanıyorum."

Bahçeli: Sayın Recep Tayyip Erdoğan açık ara farkla seçilecektir MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, 'bayramı karamsar geçirdik' diye mesaj yayınlamış. Sayın Kılıçdaroğlu bol yıldızlı otellerde keyif çatarken seni karamsarlığa sokan nedenin İBB Başkanı olduğunu çocuklar bile duymuştur. Zillet kimi aday çıkarırsa çıkarsın sandıktan volkan gibi fışkıracak, sel olup taşacak irade Cumhur İttifakı'dır, Sayın Recep Tayyip Erdoğan açık ara farkla seçilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kazak mevkidaşını ağırlayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüşüp Kral Selman'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.