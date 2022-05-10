Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İki ülke arasında gerçekleşmesi öngörülen ticaret hacmine ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz sene bir önceki seneye oranla yüzde 58 artarak 5,3 milyar doları açtı. 5 Milyar olarak belirlediğimiz hedefimizi geride bıraktık. Şimdi yeni belirlediğimiz hedef olarak 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Sayın Tokayev'in yeni Kazakistan'ın şekillendirilmesindeki hareketleri takdire şayandır.Kazak vatandaşlarının refahı için gerekli her şeyi yapmaya hazırız. Her hal ve şart altında Kazakistanlı kardeşlerimizin yanında olacağız. Görüşmelerde iş birliğimizin ikili düzeyde daha da geliştirilmesi imkanlarını değerlendirdik.

Özellikle Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için ilk günden bu yana yoğun çaba sarf ediyoruz.

TİCARETTE HEDEF 10 MİLYAR DOLAR

İşbirliğimizin daha da geliştirilmesi ve derinleştirilmesi imkanlarını değerlendirdik. Geçtiğimiz sene bir önceki seneye oranla yüzde 58 artarak 5,3 milyar doları açtı. 5 Milyar olarak belirlediğimiz hedefimizi geride bıraktık. Şimdi yeni belirlediğimiz hedef olarak 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız.

UKRAYNA KONUSU

Ukrayna'daki durumun bölgesel etkilerini ele aldık. Krizin barışçıl yollarla çözüşmesi yönündeki görüşlerimizi dile getirdik.

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