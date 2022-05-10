Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev düzenledikleri ortak basın toplantısında iki ülke arasından imzalanan 15 yeni anlaşmanın müjdesini duyurdu. Söz konusu toplantının ardından iki lider bu defa masa tenisinde buluşarak eğlenceli bir mücadeleye imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen anlaşmaların imza töreninin ardından bir süre masa tenisi oynadı.

İşte o anlardan renkli kareler...

Erdoğan, ‘Hedef 10 milyar dolar’ diyerek duyurdu: Kazakistan’la 15 yeni anlaşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke arasında 10 milyar dolarlık bir ticaret hacminin yakalanmasının hedeflendiğini belirterek, bu bağlamda 15 anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kazak mevkidaşını ağırlayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya gelecek.