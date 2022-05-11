Türkiye Gazetesi

YPG/PKK terör örgütü yerleşim yerlerinde hain planlarını devam ettirmeye karşı çıkarken bir yandan da bölgedeki sivillere baskı uyguladığı gibi zarar veriyor. Bu kez tünel kazısı yapan hain terör örgütü YPG/PKK köylülerin tepkisiyle karşılaştı.

Hain terör örgütü üyeleri Suriye'nin Rakka iline bağlı Mahlat köyünde tünel kazmaya başladı. Fırat'ın doğusunda PKK/YPG'lı teröristlerin işgalindeki Rakka'nın kuzey kırsalındaki Ayn İsa beldesine bağlı Mahlat sakinleri, köylerinde tünel kazılmasına karşı çıktı.

BASKIN YAPARAK 13 SİVİLİ ALIKOYDULAR

Bunun üzerine köye baskın düzenleyen terör örgütü mensupları, 2'si çocuk 13 sivili alıkoydu. PKK/YPG, işgalinde tuttuğu bölgelerde ve özellikle Türkiye-Suriye sınır hattına yakın alanlarda askeri harekatlara karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla tüneller kazıyor.

TÜRKİYE'DE DE TÜNEL KAZMIŞLARDI

Geçtiğimiz yıllarda terör örgütü PKK mensupları tarafından Suriye'den Mardin'in Nusaybin ilçesine, kadro, silah ve mühimmat aktarımlarında kullanmak üzere kazımı devam eden yaklaşık 40 metre uzunluğunda tünel bulunmuştu. Daha öncesinde de Suriye'nin kuzeyindeki birçok noktadan hain terör örgütü tünel kazmaya çalışmış ancak kısa sürede tespit edilen tüneller kapatılmıştı.

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