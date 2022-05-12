Türkiye Gazetesi

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Bingöl ilinde “Eren Abluka-9 (Bingöl-Kiğı-Darköprü) Şehit J.Asb.Çvş. Ferdican Altunkaş Operasyonu” başlatıldı.

551 PERSONEL KATILIYOR

Operasyonda Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığınca; Jandarma Komando, Asayiş Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 551 personel 37 operasyonel tim görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.

MSB duyurdu: Barış Pınar'ı ve Fırat Kalkanı'nda 10 PKK/YPG' li terörist öldürüldü Barış Pınar'ı ve Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG' li terörist etkisiz hale getirildi.