Türkiye Gazetesi

Yargıtay'ın kararına göre Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı ceza onanırken yargılandığı 2 dava ise düşürüldü. Kaftancıoğlu'nun cezası onanan 3 davada aldığı cezaların toplamının ise 4 yıl 11 ay olduğu belirtildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN 3 CEZASI ONANDI

Canan Kaftancıoğlu'nun onanan ''kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret'' suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün ile ''Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak'' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası onandı. Diğer onanan ''Cumhurbaşkanı'na hakaret'' cezası ise 2 yıl 4 aydan 1 yıl 9 aya düşürülerek onandı. ''Silahlı terör örgütü propagandası yapmak'' ve ''halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etmek'' suçunun unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

KILIÇDAOĞLU ÇAĞRIDA BULUNDU

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu kararına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından tüm milletvekillerine seslendi. Kılıçdaroğlu paylaşımında "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın." ifadelerini kullandı.

KAFTANCIOĞLU KONUŞTU

Kaftancıoğlu, Yargıtay’ın kararı ardından ilk açıklamasını kişisel Twitter hesabından paylaştığı video ile yaptı. Kaftancıoğlu "Memleketime bahar gelmiş:) Asla durmak, yılmak, yorulmak yok! Nerede olursak olalım çalışacak, çalışacak umudu örgütleyerek iktidardaki kötülüğü hep birlikte gönderecek, hukukun üstünlüğünü tesis ettiğimizde hep birlikte nefes alacağız…" notunu düşerek bir video paylaştı. Videoda, “Biz iktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar, bu ülkede sadece Canan Kaftancıoğlu için değil 84 milyon için hukuku yeniden sağlayıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Asla ve asla umudunuzu kaybetmeyin. İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz. İşte o zaman bu ülkede gerçek adalet, gerçek hukuk tesis edilmiş olacak” ifadelerini kullandı.

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