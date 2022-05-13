Türkiye Gazetesi

Gaziantep Karkamış ilçesi Suriye sınırında yer alan Köprübaşı Hudut Karakolu'na havan mermileri atıldı. Hain saldırıda yaralanan askerlerimizden Balıkesirli Piyade Er Oktay Salar şehit oldu.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Bakan Hulusi Akar'ın taziyesi ile yayınlanan mesajda, "Kahraman silah arkadaşımız 12 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan şehidin Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Çamavşar mahallesinden olduğu öğrenildi.

Hudut karakoluna hain saldırı, şehit ve yaralı askerlerimiz var Suriye sınırından hudut karakoluna havan mermileri atıldı. Hain saldırıda 1 askerimiz şehit olurken 3 askerimiz ve 1 sivil vatandaş yaralandı.