Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

BAE DEVLET BAŞKANI'NIN VEFATI

"BAE lideri El Nahyan'ın uzun süredir bir rahatsızlığı vardı bugün de rahmeti rahmana kavuştu Allah rahmet eylesin. Taziye için BAE'ye gireceğim.

İSVEÇ'İN NATO ÇIKIŞI

Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Fakat olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler. Yunanistan'ın NATO'yu da arkasına alarak Türkiye'ye tavrı biliyorsunuz bunu istemiyoruz. İskandinav ülkeleri malesef terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. Oraların daha ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar. Bundan dolayı buna olumlu bakmamız mümkün değil.

MİÇOTAKİS-BİDEN GÖRÜŞMESİ

Şu anda dereyi görmeden paçayı sıvamanın anlamı yok. Biden ne gibi açıklamalar yapar bilğemiyorum. Tabi Miçotakis'in oradaki mesajları onlar da ayrı konu. Dolayısıyla her şeyi görüp biz de tavrımızı ortaya koyarız.

ABD'NİN YPG'YE YAPTIRIM MUAFİYETİ

Her şeyden önce YPG bir terör örgütüdür. Zaten ABD maalesef son dönemlerde gelen yönetim hepsi PKK terör örgütüne karşı, Suriye'nin kuzeyindeki tüm yapılanmalara karşı her türlü maddi desteği vermişlerdir. TIR'larla destek vermişlerdir.

Operasyonlara devam edeceğiz. Yanlış yapıyorsunuz, adımlarınızı doğru atın.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Gerek sayın Putin ile sayın Zelenskiy ile görüşmelerimde bu işi durdurma noktasında telkinlerimiz olmuştur. Bundan sonra da aynı telkinlerimiz devam edecektir. Savaşın iyisi olmaz tasvibi mümkün değil. İnsanlar ölüyor işin maddi manevi zararı ortada. Bundan sonraki görüşmelerimizde de bunları kendilerine telkin edeceğiz."

BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan hayatını kaybetti Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid El Nahyan hayatını kaybetti. BAE'de 40 gün süreyle resmi yas ilan edildi.