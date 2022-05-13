Türkiye Gazetesi

Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyinde terör hedeflerini cezalandırmaya devam ediyor. Terör örgütünün bir askerimizi şehit ettiği, üç askerimiz ile bir kadın da yaraladığı Karkamış merkezi ile hudut karakoluna yönelik saldırısının ardından Mehmetçik bölgeye operasyon başlattı.

CEZALANDIRMA ATIŞLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü ilk olarak Karkamış ilçesine havan saldırısı gerçekleştirdi. Sivil halka yönelik bu saldırının sonrasında teröristler Köprübatı Hudut Karakolu'nu uzaktan hedef aldı. Söz konusu saldırıların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından meşru müdafaa kapsamında hemen cezalandırma atışları gerçekleştirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait ateş destek vasıtaları Fırat'ın doğusundaki ve batısındaki teröristlere ait hedefleri yoğun ateş altına aldı.

52 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

SİHA’ların yanı sıra Fırtına obüslerinin de yer aldığı ateş destek vasıtalarının teröristlere ait sığınak ve barınakları hedef aldığı atışların sonunda toplam 52 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait sığınak, barınak ve mevzilerin bulunduğu 60'a yakın hedef tahrip edildi. Terör hedeflerine yönelik atışların devam ettiği belirtildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Öte yandan Bakanlık kaynakları, özellikle Pençe Kilit Operasyonu'nun ardından terör örgütünde çöküş sürecinin hızlandığına dikkati çekti. İstihbarat raporları, ifadeler ve telsiz konuşmalarından da bu durumun gün yüzüne çıktığını belirten kaynaklar, daha önce olduğu gibi her saldırının hesabının misliyle sorulacağını bildirdi. Şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını belirten kaynaklar, terörle mücadelenin taarruzi bir anlayışla devam edeceğini kaydetti.

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı, terör hedeflerinin vurulduğu anlara ilişkin yeni görüntüler de paylaştı. Belirlenen hedeflerin "nokta" atışlarıyla tahrip edildiği anlar görüntülere yansıdı. Gece görüş kamerası görüntülerinin de yer aldığı videoda Fırtına obüslerinin atış anlarına da yer verildi.

Şehidimizin kanı yerde kalmadı: Cezalandırma atışlarında tam isabet! 21 terörist öldürüldü Karkamış ve Köprübatı Hudut Karakoluna yapılan saldırı sonrası Suriye’nin kuzeyine düzenlenen cezalandırma atışları sonucu etkisiz hale getirilen terörist sayısı 21'e yükseldi.