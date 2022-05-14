Türkiye Gazetesi

Ordu-Giresun Havalimanı’ndan sonra deniz dolgusu yapılan Türkiye’deki 2. Havalimanı olma özelliğine sahip olan Rize-Artvin Havalimanı projesinde sona gelindi. 3 Nisan 2017 yılında temelleri atılan projede 2 milyon 800 metrekarelik alana 100 milyon ton taş kullanıldı. Deniz dolgusunun tamamlanmasının ardından yöre mimarili çay bardağı ve çay yaprağı şeklinde giriş takı da tamamlandı.

ERDOĞAN 8 AY SONRA AÇILIŞINI YAPACAK

Rize-Artvin Havalimanı için geri sayım başladı. Türkiye’nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanının açılışı için 8 ay sonra Rize’ye gelecek olan Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev, Katar Emiri Es-Sani'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla Rizelilerin dört gözle beklediği projeyi hizmete açacak.

Rize-Artvin Havalimanı’na ilk inişi Erdoğan ve Aliyev yapacak Türkiye’nin Rize ve Artvin illerine hizmet verecek olan Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışına 8 gün kalırken piste ilk inişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yapması bekleniyor.