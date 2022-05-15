Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi | ANKARA

AK Parti, 31 Mayıs’ta sona erecek olan izinlerin yeniden uzatılması taleplerini gündemine aldı. AK Parti’nin Grup Yönetim Kurulunun son toplantısında, Covid-19 izinlerinin uzatılmasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Grup Yönetim Kurulunun bazı üyeleri “2 yıldır dışarıda olanlar, yeni bir hayata başladı. İşe başladılar veya iş kurdular. Bunları yeniden cezaevine göndermek doğru olmaz. Cezaevleri zaten kapasitelerini aştı. İzinlerin uzatılması daha doğru olur” görüşünü dile getirdi. Toplantıda, AK Parti’nin grup yöneticileri, kabinedeki ağırlıklı görüşün bu izinlere son verilmesi yönünde olduğunu, ancak konunun yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşüleceği bilgisini verdi. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı ile temasa geçilecek. İzinlerin uzatılmasına karar verilirse, 31 Mayıs’a kadar adım atılacak. Salgın şartları sebebiyle 100 binden fazla hükümlü bu imkândan yararlanarak, kalan cezalarını dışarıda geçiriyordu.

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin "korona" izni uzatıldı Pandemi sebebiyle açık cezaevinde kalan hükümlülere izin verildi. Bu izin alınan son karar ile 2 ay daha uzatıldı.

Açık cezaevlerinde Covid-19 izin süresi 2 ay uzatıldı Adalet Bakanlığı, açık cezaevlerindeki Covid-19 izin süresinin 2 ay daha uzatıldığını duyurdu.