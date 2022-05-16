Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, terör örgütü PKK’ya açıktan destek veren Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyeliğine olumsuz baktığını açıklaması NATO cephesinde geniş yankı uyandırdı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg “Türkiye, niyetinin üyeliği engellemek olmadığını açıkça belirtti. Bu nedenle Türkiye’nin dile getirdiği endişeleri, üyelik sürecini geciktirmeyecek şekilde ele alabileceğimizden eminim” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise “Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki farklılıklar konusunda hâlen devam eden görüşmeler var. Bu iki ülkenin üyeliği konusunda bir konsensüse ulaşacağımızdan eminim” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da müttefiklerin kararlarında özgür olduklarını, bunun İsveç ve Finlandiya için de geçerli olduğunu belirtti.

ÇAVUŞOĞLU: İSVEÇ PROVOKE EDİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla Berlin’de bir araya gelerek iki ülkenin NATO’ya üyelik müracaatını değerlendirdi. Toplantı sonrası konuşan Çavuşoğlu, Türkiye’nin endişelerinin açık ve ortada olduğunu belirterek “Sadece PKK terör listesinde diye bir geçiştirmeyi kabul etmeyeceğimizi söyledik. Diğer konularda da ‘O zaman sizin endişelerinizi gidermek için bir çalışma yapalım’ önerisi geldi” dedi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’nin açıklamalarının yapıcı değil, tam tersine provoke edici olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Finlandiya Dışişleri Bakanı’nın açıklamaları ise gayet temkinli, çözülebileceğine yönelik inancını da söylüyor ve bunun bir günde olmayacağını da söylüyor. Olup olmayacağı konusunda da net bir şey söylemiyor” ifadelerini kullandı.



Bakan Çavuşoğlu, Berlin’de NATO Gayriresmî Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.

Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç’in terör örgütlerine desteğe son vermesi gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

Bu iki ülkenin PKK/YPG ile yaptığı görüşmeler ve özellikle de İsveç’in yaptığı silah yardımı dâhil tüm rahatsız olduğumuz konuları, neden karşı olduğumuzu gayet açık şekilde sergiledik. Fotoğraf ve diğer belgelerle bunu ortaya koyduk, bunun müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu anlattık. Türkiye’nin endişesi nasıl giderilecek, öyle ‘tamam bakarız, ederiz’ gibi olmaz ve üye olduktan sonra da diyelim üye oldular, üye olduktan sonra da eski politikalarına dönüp dönmeyeceği konusunda da bir garanti var mı? Yok. Burada kesin güvenlik garantilerinin olması lazım. Bize karşı savunma sanayi kısıtlamaları da kalkmalı. Bunu pazarlık unsuru olarak söylemiyorum, müttefikliğin gereği olarak söylüyorum ama bu iki ülke ile ilgili güvensizlik ve endişe ortada. Özellikle de İsveç’le ilgili.

İSVEÇ: ANLAŞAMADIK

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, zirve sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye ile yapılan müzakerelerde çözüme ulaşamadıklarını ve diplomatik müzakerelere devam etme kararı aldıklarını söyledi. Türk tarafı ile “Suriye’nin kuzeyindeki oluşumdan dolayı” anlaşamadıklarını kaydeden Linde “Biz PKK’nın terör örgütü olduğunu kabul ediyoruz. Kuzey Suriye’deki oluşum için aynı şeyi düşünmüyoruz. ABD ve diğer NATO ülkeleri gibi biz de Kuzey Suriye’deki Kürt örgütleri ile görüştük” dedi.

FİNLANDİYA YAN ÇİZDİ

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ise “NATO üyeliği konusunda Türkiye ile farklılıkların üstesinden gelebileceğimizi umuyorum” dedi. Türkiye’nin eleştirilerini değerlendiren Haavisto, terörle mücadelenin çok önemli olduğunu ifade etti ancak terör örgütü PKK ile mücadele konusunda somut bir söz vermekten kaçındı. “Her NATO üyesi ülkenin üyeliğe başvuran ülkeler hakkında kendi görüş hakkına sahip olduğunu” kaydeden Haavisto, Finlandiya’nın çarşamba NATO üyeliğine müracaat edeceğini bildirdi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö de NATO üyeliği tehlikeye girince “Erdoğan ile gündeme gelen sorunlar hakkında yeni bir görüşme yapmaya hazırım” dedi.

İsveç NATO üyeliği için Tükiye'ye heyet gönderecek Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Finlandiya ve İsveç askeri ittifak için NATO'nun kapısını çalmıştı. Türkiye iki ülkenin üyeliğine teröre verdikleri destek nedeniyle sıcak bakmazken İsveç hükümeti, NATO üyeliğini görüşmek için diplomatlardan oluşan bir heyeti Türkiye'ye göndermeye karar verdiğini açıkladı.

İsveç’te iktidar partisinden NATO üyeliğine yeşil ışık Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Finlandiya ve İsveç askeri ittifak için NATO'nun kapısını çalmıştı. Türkiye iki ülkenin üyeliğine teröre verdikleri destek nedeniyle sıcak bakmazken İsveç'te de iktidardaki Sosyal Demokrat Parti, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından İsveç’in NATO üyeliğini destekleyeceklerini ancak İsveç’te nükleer silahların veya kalıcı NATO askeri üslerinin yerleştirilmesine karşı olduklarını aktardı.