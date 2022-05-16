Türkiye Gazetesi

İstanbul Beşiktaş'a bağlı Etiler ilçesinde çöken yolun altında bir tünel bulunduğu iddia edildi. Konuya ilişkin Beşiktaş Kaymakamlığı bir açıklama yaptı. Söz konusu tünel ile ilgili inceleme başlatıldı.

Belediye ekiplerinin toprak doldurarak kapattığı çukurla ilgili gizli tünel iddiaları nedeniyle inceleme yapılıyor. Ekipler kapatılan çukuru yeniden açmak için çalışma başlattı. İddiaların ardından, konu ile ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Beşiktaş Kaymakamlığı sosyal medya üzerinden açıklama yaptı ve açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz Etiler Mahallesi Tanburi Ali Efendi Sokak ve Nispetiye Caddesi kesişimindeki yolun çökmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda, yerin altından sokak ve cadde istikametine doğru kaçak kanalizasyon bağlantısı yapılması amacıyla kazı çalışmaları tespit edilmiş, aynı noktada Ağustos 2018 tarihinde de çökme meydana geldiği anlaşılmıştır. Belirtilen alanda tüm ilgili kuruluşlar tarafından gerekli olan tespitler ve iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır."

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