Türkiye Gazetesi

Milletimizin haklı gururunun paylaşmaktan saklananlar siyasetin sevimsiz tarafıdır. Sevincimiz aynı değilse acımız nasıl aynı olacaktır. Türkiye'ye dev eseler kazandırmanın neresi yanlıştır. MHP olarak yerli ve yabancı husumet odaklarına, ülkesinin gelişmesine tahammülsüz bir muhalefet anlayışını sakat buluyoruz.

Taş üstüne taş koyan kim olursa olsun şükran duymak, hem insanı hem de vatandaşlık görevimizdir. Temelsiz sızlanmalar makul değildir.

Zillet İttifakı sert bir kayaya çarpmıştır. Türkiye'nin ayak bağı olan Zillet İttifakı milli hedeflerin barikatıdır. Bu düşüncelerimin elbette pek çok gerekçesi vardır. Kalbi temiz her insanımız tarafından bilinmektedir.

'CANAN KAFTANCIOĞLU SUÇ İŞLEMİŞTİR'

CHP karar açıklanır açıklanmaz şov sahnesine çıktı. İstanbul'a bir kez daha yalın ayak yürür diye bekliyorduk ama buna cesaret edemedi. CHP İstanbul İl Başkanı suç işlemiştir. Cumhurbaşkanımıza ağzımıza almadığımız şekilde hakaret etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aşağılanmasına destek midir? Kılıçdaroğlu susma çık karşımıza, bu ihanete sen de ortak sayılırsın. Kılıçdaroğlu partisinin İstanbul il başkanlığı önünde zulme son vereceklerini iddia etmiştir. Yine sap deyip saman savurmuştur. Bebek katilinin posterlerinin altında konser veren sanatçı müsveddelerine sahip çıkmak hainliktir. Türkiye düşmanlarıyla çektirdiğin aile fotoğraflarına, bölücü emellerine dikkatle bakman yeterlidir. Tarihin hiçbir döneminde milletimizden zalim çıkmadı, bundan sonra da çıkmayacaktır. Türk milletinin her ferdi saygındır.

POLİSE SALDIRAN HDP'Lİ VEKİL

Siyaset devletin ve mülkiyetine saldıranların idare merkezi olamaz. Kim suç işlemişse bunun bedeline katlanmak zorundadır. HDP vekilinin polise taş atması da bir terör yöntemidir. Polisimize uzatana eller kırılmalı, uzanan diller koparılmalıdır. Ne devletimiz ne de milletimiz sokak serserilerine teslim edilemeyecektir.

Derler ki bir insanın değerini öğrenmek isterseniz başardıklarına değil başarmak istediklerine bakın. Bizim hedefimiz yüksektir. Sevmek insana verilmiş en büyük hediyedir. Biz milletimizi çok seveceğiz.

Yaz ayının hemen bitiminde siyasi çalışmalarımızda üçüncü aşamasına geçmiş olacağız.

Ayrıntılar geliyor...

Bahçeli: Sayın Recep Tayyip Erdoğan açık ara farkla seçilecektir MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, 'bayramı karamsar geçirdik' diye mesaj yayınlamış. Sayın Kılıçdaroğlu bol yıldızlı otellerde keyif çatarken seni karamsarlığa sokan nedenin İBB Başkanı olduğunu çocuklar bile duymuştur. Zillet kimi aday çıkarırsa çıkarsın sandıktan volkan gibi fışkıracak, sel olup taşacak irade Cumhur İttifakı'dır, Sayın Recep Tayyip Erdoğan açık ara farkla seçilecektir" dedi.

MHP Lideri Bahçeli'den anneler günü mesajı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anneler günüm için yayımladığı mesajda "Her anne güzeldir, her anne özeldir, her anne sıcaklığın özüdür, her anne fedakarlığın ve merhametin övüncüdür" dedi.

Bahçeli'den bayram mesajı: Türkiye, inşallah iki bayram arasında terörden kurtulur MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, verdiği bayram mesajında terörün önemli ölçüde kökü kazındığını vurgulayarak, "İnşallah iki bayram arasında Türkiye barışa, huzura ve kardeşliğe kavuşur, böylelikle terör belasından kurtulmuş olur" dedi.