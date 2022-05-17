Türkiye Gazetesi

Terör örgütü üyelerine hem yurt içinde hem de yurt dışında geçit verilmiyor. Mehmetçik FETÖ, PKK terö örgütlerine yönleik operasyonlarına tüm hızıyla devam ederken Edirne'de çok sayıda örgüt üyesi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Edirne'de görevli hudut birliklerinin son 4 günde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 32 kişinin yakalandığı kaydedildi.

Yapılan incelemede, şahıslardan 25'inin FETÖ, 2'sinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

Son dakika! MSB duyurdu: 10 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 10 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Sabah saatlerinde Pençe Operasyon bölgelerinde etkisiz hale getirilen 9 terörist ile birlikte bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19'a yükseldi.

MSB: Pençe Kilit'te 9 terörist öldürüldü MSB, Pençe Kilit operasyonları kapsamında 9 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.