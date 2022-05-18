Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Finlandiya ve İsveç’e yönelik NATO çıkışı, Batı cephesini panikletti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in yanı sıra AB ve ABD, Türkiye’yi ikna etmek için Ankara ile yoğun temasta. İsveç ve Finlandiya’dan bir heyet ise NATO vizesi için Pazartesi günü Türkiye’nin kapısını çalacak. İki ülkenin diplomatları, Ankara’da nabız yoklayacak. Ankara’nın ise terör örgütlerini destekleyen İsveç ve Finlandiya’ya karşı pozisyonunda bir değişiklik yok.

‘EVET’ DENMEYECEK

Türkiye’nin kararlı duruşunun süreci belirleyeceğini belirten Dışişleri kaynakları “İsveç ve Finlandiya’nın YPG’yi de terör örgütü olarak görüyoruz’ demeleri ve garanti vermeleri lazım. Türkiye’nin bu konudaki hassasiyetleri karşılanmazsa ‘evet’ demez” vurgusu yapıyor. ABD ve Avrupa’nın terör konusunda yol ayrımında olduğunu ifade eden kaynaklar, Türkiye’nin şu anda kritik bir rol oynadığı, ABD ve AB’nin de bunun farkında olduğunun altını çiziyor.

Cumhuriyet tarihinin en önemli fırsatının yakalandığına dikkat çeken güvenlik uzmanları ise Türkiye’nin küresel bir oyunu bozabileceği görüşünü dile getiriyor. Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya girişinin ABD tezi olduğunu belirten uzmanlar “Rusya’yı sıkıştırıp, Avrupa’ya saldırması için kışkırtıyor” değerlendirmesini yapıyor. ABD’nin bir yandan da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in itibarını zayıflamaya çalıştığına vurgu yapan uzmanlar, söz konusu iki ülkenin NATO üyesi olmasının ABD’nin stratejik çıkarlarına hizmet edeceğini söylüyor.

Öte yandan Türkiye’nin son dönemde küresel oyun kurucu hâline geldiği değerlendirmeleri de yapılıyor. Ankara’nın, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta oynadığı yapıcı rol, iki ülke arasındaki esir değişimi ve sivillerin tahliyesindeki aktif rolü bütün dünya tarafından takdirle karşılandı. Ayrıca, Karabağ ve Libya’da denge değiştirici aktör olması, Suriye’de terör örgütlerine geçit vermemesi, Kafkasya’da istikrarın sağlanmasını katkısı ve Balkan ülkeleri arasındaki ihtilafların barışçıl yollarla çözümü konusundaki çabaları, Türkiye’yi bölgesinde ve dünyada etkili bir ülke konumuna getirdi. Türkiye ayrıca, mazlum ülkelere yönelik insani yardımlar ve savaş mağdurlarına yaptığı ev sahipliği ile dünyaya örnek oluyor.

Finlandiya Parlamentosu, NATO’ya başvuruyu onayladı Finlandiya Parlamentosu, hükümetin NATO üyeliğine başvuru teklifini kabul etti.

İsveç ve Finlandiya’dan çarpıcı anket! Türkiye bir kez daha NATO konusunda haklı çıktı NATO’da İsveç ve Finlandiya krizi devam ediyor. İki ülkeden peş peşe gelen NATO açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’ya karşı uyguladığı veto ise tartışma konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “Terör yuvası” olarak nitelendirilen iki ülkenin Türkiye’ye ikna ziyareti ise sert karşılandı. Ortaya çıkan yeni bir anket ise gündem oldu. "Türkiye'ye bir saldırı olursa, savunalım mı?" sorusunun yer aldığı ankette, İsveçliler yüzde 11 evet derken, Finlandiyalılar ise yüzde 5 evet dedi.