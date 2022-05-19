Türkiye Gazetesi

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı ile 27 bin 283 personeli kapsayan 2022 yılı genel atamaları kapsamında, 1'inci, 2'nci, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci hizmet bölgelerinde görevli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan hizmet süresini tamamlayan ve sıralı hizmet bölgelerine atama tebligatı alan personelin yeni görev yerleri belirlendi.

5 BÖLGE KRİTERİ ESAS ALINDI

Atamalar, görevli olduğu 1'inci, 2'nci, 3'üncü sıralı hizmet bölgelerinde (batıda) ve 4'üncü ile 5'inci (doğuda) derece hizmet bölgelerinde, hizmet süresini tamamlayarak atama tercih hakkı kazanan, temdit başvurusunda bulunan ve öncelikli sıralı hizmet bölgesine atanma isteğinde bulunan personelin tercihleri göz önüne alınarak yapıldı.

Takvime uygun yürütülen genel atamalar, batıdan-batıya, batıdan-doğuya ve doğudan-batıya şeklinde 5 bölge kriteri esas alınarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 141 general ve amiralin görev yeri değişti Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki generaller yeni görev yerlerine atandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti HSK'nın yaz kararnamesiyle 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti. Böylelikle, aralarında Zonguldak, Denizli, Sakarya, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Trabzon, Hakkari ve Tunceli'nin de bulunduğu 26 il başsavcılığında görev değişikliğine gidildi.

427 mülki idare amirinin görev yeri değişti Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 427 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

4 bin 726 hakim ve savcının görev yeri değişti HSK Kararnamesi ile adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 ilin başsavcısının görev yeri değişti.