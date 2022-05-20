Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, “Salgın sürecinde gösterdiğimiz başarı ve etkinliği Afganistan ve Ukrayna gibi kriz bölgelerinde de tekrar ettik, ediyoruz. Bu gayretlerimiz artık ülkemiz dışında da takdir edilen bir kabiliyete, modele dönüştü” dedi.

Ukrayna krizi sırasında bir Batı Avrupa vatandaşının, “Tahliyem için Türk Büyükelçiliğini aramayı tercih ederim, beni muhtemelen, etse etse buradan Türk Büyükelçiliği tahliye edecektir” dediğine şahit olduklarını söyleyen Kıran “Afganistan’da olduğu gibi Ukrayna’da da sahadan ayrılmayan ender misyonlardanız. Ukrayna’da 18 bine yakın vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik veya sınır geçişine destek verdik” diye konuştu.

142 ÜLKEDEN 100 BİNDEN FAZLA TAHLİYE

Kıran, sunumunda şunları söyledi: Vatandaşlarımızı tahliye ederken, Ahıskalı, Gagavuz ve Kırım Tatarı soydaşlarımıza, dost ve kardeş ülkelerin her birine yardım elimizi uzattık. 39 ülkenin vatandaşlarının tahliyesine destek verdik. AGİT gözlem misyonuna yardımcı olduk. Hem Ukrayna’ya hem Moldova’ya 97 yardım tırımız ulaştı. Salgın ortamında hiçbir vatandaşımızın mağdur, mahzun ve mahsur kalmasına izin veremezdik. Krizin başından itibaren 142 ülkeden 100 bini aşkın vatandaşımızı ülkemize getirdik. 659 uçak seferi, 89 kara yolu tahliyesi, 23 deniz yolu seferi düzenledik. 91 ülkenin tahliyelerine destek verdik. Bu çerçevede 37 bin 682 yabancı ülkemizden tahliye edildi.

Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri artık Türkiye’ye emanet Ankara, Ukrayna’nın Herson şehrinde mahsur kalan 180 Ahıska Türkü’nü Elâzığ'a getirdi. Savaşın göbeğinden aldığımız soydaşlarımız "Ana vatana minnettarız, artık güvendeyiz. Türkiye mazlumların yanında olduğunu bir defa daha gösterdi" dedi.

Ukrayna’da 24 saatte 5 binden fazla sivil tahliye edildi Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Veresçuk, son 24 saatte insani yardım koridorları üzerinden çoğu Mariupollü 5 bin 208 sivili güvenli bölgelere tahliye ettiklerini söyledi.