Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
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Son dakika: MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 19 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.
MSB duyurdu: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.