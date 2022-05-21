Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Sürgünü'nü unutmadı ve bir mesaj yayımladı. Çerkeslerin anavatanlarından sürgün edilişlerinin 158. yılı nedeniyle Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti;
"Ana vatanları Kafkasya’dan sürgün edilmelerinin yıl dönümünde Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı, yüzyıllar geçse de unutulmayacak tarifsiz acıları hüzünle yad ediyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın raket tutuşu NFT'ye dönüştürüldü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masa tenisi oynarken çekilen bir fotoğrafı NFT'ye dönüştürüldü. Erdoğan'ın fotoğrafı oldukça beğenilmişti ve artık NFT hali Cumhurbaşkanı'na teslim edildi.
Erdoğan'dan Miçotakis'e tepki: ‘3’üncü kişileri bu işe sokmayalım’ demişti! Geçtiğimiz gün yapılan MYK toplantısında gündemdeki konulardan biri de Miçotakis'in, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'e, "‘3’üncü kişileri bu işin içine sokmayalım’ dedi gitti, ABD ile bu konuyu konuştu' diyerek tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan milli sporcularına tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda başarı elde eden sporcuları arayarak tebrik etti.