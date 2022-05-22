Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

Örgütün Kandil’den çıkış yolları Kuzey Irak yönetiminin de desteği büyük oranda kapatıldı. Pençe-Kilit Operasyonu’nda geçen bir aylık sürede şu ana kadar 104 terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlere ait tespit edilen 82 barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları imha edildi. Operasyonlar kapsamında teröristlerin inlerine girilirken, arama-tarama faaliyetlerinde yüzlerce metre uzunluğunda tespit edilen mağaralardan aralarında tanksavar, roketatar, bombaatar ve havan topunun da bulunduğu 20 binden fazla mühimmat bulundu.

EREN ABLUKA'DA PKK'YA AĞIR DARBE

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda terör örgütü PKK’ya yönelik 15 Nisan’da başlatılan Eren Abluka Operasyonlarında bugüne kadar aralarında terör arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan bir teröristin de bulunduğu Ağrı’da bir, Hakkâri’de altı ve Şırnak’ta beş terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin kullandığı 31 mağara, 124 sığınak ve 16 depo imha edildi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE 16 OPERAYON

İçişleri Bakanlığı, terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ üyelerine, iş birlikçilerine ve finans kaynaklarına yönelik 16 ayrı operasyon yapıldığını açıkladı. 13- 20 Mayıs tarihlerinde 50 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 114 şüpheli yakalandı.

Bakan Akar'dan Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: Zincirinin kilit halkası Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe-Kilit Operasyonu'nun bugüne kadar yapılan terör operasyonlarının zincirinin kilit halkası oldunu söyledi. Akar, "Mehmetçik diğerlerinde olduğu gibi bunu da başarıyla tamamlayacak, teröristleri inlerinde vuracak." dedi.