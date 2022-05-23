Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde dışişleri teşkilatı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 53 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Örgütün gizli haberleşme aracı ByLock yazışma programını kullandıkları tespit edilen, haklarında ankesörlü/sabit hatlardan tekil/ardışık şekilde aranma, sınav soruları alan, sınav sorularını getiren, ön mülakat yaparak mülakat sorularını veren vs deliller bulunan, dışişleri teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışmakta iken örgütle üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan, başka kuruma nakil olan, istifa eden vs. 48 kişi, aktif olarak çalışan 5 kişi olmak üzere toplam 53 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde, 23.05.2022 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir.

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Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 ilde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmasında, kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinde kaldıkları belirlenen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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