Türkiye Gazetesi

Kapıkule-Halkalı hattı üzerinden sağlanan demir yolu bağlantısıyla Bahçeşehir ile Marmaray'ın son durağı olan Halkalı arasındaki seferlerin ilki karşılıklı olarak bugün sabahın erken saatlerinde gerçekleştirildi.İlk seferde yolculuk yapan vatandaşlar, söz konusu hatta hızlı ve kolay ulaşım imkanı sunan banliyö seferlerinin başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

GÜNDE 2 SEFER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Halkalı-Bahçeşehir banliyö seferleri karşılıklı olarak sabah ve akşam saatlerinde ikişer kez gerçekleştirilecek. Sabah Halkalı'dan saat 06.30, Bahçeşehir'den ise 07.00'de başlayacak seferler, akşam Halkalı'dan saat 18.30'da, Bahçeşehir'den ise 19.00'da yapılacak.

HALKALI-BAHÇEŞEHİR SEFERLERİ 22 DAKİKA SÜRECEK

Banliyö seferleri, 13,5 kilometrelik Halkalı-Bahçeşehir hattında 22 dakika sürecek. 5 vagonlu ve 1.637 yolcu kapasiteli Marmaray tren setleriyle gerçekleştirilecek banliyö işletmeciliğinde İstanbulkart da geçerli olacak.

Süperstar Ajda Pekkan: Metroya da metrobüse de hiç binmedim, hele Marmaray'ı çok merak ediyorum Şarkıcı Ajda Pekkan, verdiği bir röportajda çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Pekkan ünlü olduğu için İstanbul'u gönlünce gezemediğini; metroyu, metrobüsü ve Marmaray'ı çok merak ettiğini, vapura binmeyi de çok istediğini söyledi.