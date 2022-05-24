Türkiye Gazetesi

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Anayasa Mahkemesine başvurarak Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin davada verilen ''durma'' kararının kaldırılıp yargılamaya devam edilmesini talep etti. Hatice Cengiz'in avukatı aracılığıyla Anayasa Mahkemesine gönderilmek üzere İstanbul Ceza Mahkemeleri Ön Bürosuna sunduğu başvuru dilekçesinde, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün detaylarına yer verildi. Dilekçede, mahkemenin verdiği ''durma'' kararı ve dosyanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrinin, Anayasa'nın 17. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) 2. ve 3. maddelerinin ihlali mahiyetinde olduğu iddia edildi.

Başvuru dilekçesinde, Kaşıkçı'nın ifade özgürlüğünün de yatay etki nedeniyle ihlal edildiği kaydedilerek ''durma'' kararının kaldırılıp yargılamaya devam edilmesi yönünde karar verilmesi talep edildi.

MAHKEME DURMA KARARI VERMİŞTİ

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Nisan 2022'de yaptığı 8. duruşmada, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin 26 firari sanığın yargılandığı davayı karara bağlamıştı. Mahkeme, 6706 sayılı Kanun uyarınca dosyanın yabancı devlete devrinin mümkün kılındığını, Suudi Arabistan adli makamlarınca yargılamanın devrinin talep edildiğini ve merkezi makam olan Adalet Bakanlığından davanın devri konusunda olumlu görüş alındığını belirtmişti.

Tüm bu hususlar gözetilerek ilgili kanun gereğince kamu davasının durmasına karar veren heyet, dosyanın Suudi Arabistan adli makamlarına devredilmesine hükmetmişti.

Heyet, sanıklar hakkında çıkarılan yakalama ve kırmızı bülten kararlarının infazının beklenilmemesine ve dosyanın devir işlemlerinin yapılabilmesi için bir suretinin Adalet Bakanlığına gönderilmesine karar vermişti.

Davanın müdahili Hatice Cengiz, mahkemenin kararını üst mahkeme olarak değerlendirme yetkisi olan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulunmuş, mahkeme itirazı reddetmişti.

Cemal Kaşıkçı davasında yeni gelişme: Nişanlısının itiraz reddedildi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesine hükmedilmişti. Bu karara, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz tarafından itiraz edilmişti. Mahkeme, bu itirazı reddetti.

Bekir Bozdağ'dan 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan adli makamlarına nakline yönelik kararın kanuna uygun olduğunu kaydetti.

Hatice Cengiz, Cemal Kaşıkçı’nın davasının Suudi Arabistan’a devredilmesine itiraz etti Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin yürütülen davranın Suudi Arabistan’a devredilmesine ilişkin karara. Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz itiraz etti.