Türkiye Gazetesi

Pençe-Kilit Operasyonlarının başlangıcından bu yana çok sayıda hain terörist öldürülmüş ve hem karadan hem havadan teröristlere darbe vurulmuştu. Operasyonlar devam ederken dün acı haber geldi ve teröristlerle girilen çatışmada 5 kahraman askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı. Bu haberin ardından düzenlenen operasyonlarla askerlerimizin kanı yerde bırakılmadı ve 100'den fazla terörist öldürüldü.

İSVEÇ YAPIMI SİLAH DİKKAT ÇEKTİ

Teröristlerin 5 askeri şehit ettiği hain saldırısı sonrasında Pençe Kilit bölgesindeki operasyonlar zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen artarak devam ediyor. Son dönemlerde ise sıklıkla hain terör örgütü PKK'ya verdiği destekle gündeme gelen İsveç'in 'PKK'yı desteklemedikleri yönünde yaptığı açıklamaları yalanlayacak bir gerçek ortaya çıktı. Pençe Kilit Operasyonu kapsamında, teröristler tarafından kullanılan mağarada, çeşitli çapta silah ve mühimmatın yanı sıra İsveç yapımı tanksavar silahı AT-4 de dikkat çekti.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Sıkıştırıldıkları mağarada ‘teslim ol’ çağrılarına ateşle karşılık veren bir grup teröristi etkisiz hale getiren komandolar, bölgede başka mağaraları da tespit etti. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından teröristlerin tek tek inlerine giren Mehmetçik mağaralarda teröristlerin saldırılarda kullandıkları çok sayıda mühimmat, silah araç-gereç ele geçirdi.

Öte yandan mağaralarda televizyonlar, uydu alıcıları, ısıtıcılar, jeneratörler, yaşam malzemeleri de bulundu. Odalara bölünen mağaralardan birinin çok katlı olduğu, merdivenle alt katlara erişimin sağlandığı, bu mağaranın örgütün sözde yöneticileri tarafından kullanıldığının değerlendirildiği belirtildi.

İsveç’e PKK şantajı Başbakan Andersson, YPG/PKK destekçisi vekil Kakabaveh ile yaptığı anlaşma sayesinde koltuğa oturdu. Kakabaveh, verilen sözler tam anlamıyla yerine getirilmezse hükûmetten desteğini çekme tehdidinde bulundu.

İletişim Başkanı Altun'dan İsveç Dışişleri Bakanı'na 'PKK' tepkisi İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terör örgütü PKK'yı desteklemeye devam ediyorsunuz, İsveç, PKK'yı gerçekten terörist bir oluşum olarak görüyorsa gereğini yapmalıdır" dedi.

Şehitlerimize veda: Pençe Kilit kahramanlarının hikayeleri yürekleri yaktı Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada, 5 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz ise yaralandı. Türkiye'nin yüreğine kor gibi düşen şehitlerimizin naaşları Bakan Akar'ın da katıldığı törenle Hakkari'den memleketlerine uğurlandı. Şehitlerin arkalarında bıraktıkları hikayeler ise yürekleri dağladı.