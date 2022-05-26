Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Millî Güvenlik Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının ana gündem maddeleri, Türkiye’nin Suriye sınırında güvenli bölge oluşturulması kapsamında yapılması planlanan yeni operasyonlar ve İsveç-Finlandiya’nın NATO’ya üyeliği olacak. Bu kapsamda Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar’ın sınır ötesinde yapılması planlanan operasyonun son hazırlıklarıyla ilgili bir sunum yapması bekleniyor. Ayrıca operasyonlarla ilgili istihbari ve askerî hazırlıkların geldiği aşama değerlendirilecek. Operasyonun hangi aşama başlayacağı ve takvimi konusundaki görüşmeler de masada olacak.

YUNANİSTAN'IN SİLAHLANMA YARIŞI DA MASADA

Toplantının bir diğer önemli başlığını, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik süreci oluşturacak. Türkiye’nin bu iki ülkenin üyeliği için hangi taleplerinden taviz vermeyeceği ve hangi aşamada veto kartından vazgeçeceği üzerinde değerlendirmeler yapılacak.

Yunanistan’ın, bölgesel ve küresel etkinliği artan Türkiye’ye karşı giriştiği silahlanma yarışı da masadaki bir diğer başlık. Bu kapsamda, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin görüşüleceği toplantıda, Türkiye’nin meşru hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik çalışmalar gündeme gelecek.

Masada ayrıca, Rusya-Ukrayna krizi ile Suriyeli göçmenlerin gönüllü geri dönüşleriyle ilgili hazırlıklar da olacak.

Bakan Akar'dan Pençe-Kilit açıklaması: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı Son dakika... Dün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerimiz şehit olmuştu. Bugün o bölgedeki mağaraya operasyon yapıldı. Haberi Milli Savunma Bakanı Akar duyururken 'şehitlerimizin kanı yerde kalmadı' dedi. Kahraman komandoların bir grup teröristi mağarada sıkıştırdığını 'teslim ol' çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi sonucu mağaraya yönelik operasyon gerçekleştirildiğini belirten Akar, bu operasyonla birlikte Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 100'ü geçtiğini aktardı.