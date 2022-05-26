Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ve Filistin ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündemi değerlendirdi.

"Bir an önce üye olmak istiyorlarsa adımları atacaklar"

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusunu değerlendiren Çavuşoğlu, "Beklentilerimizi karşılamak için irade koyarlarsa çalışma yaparız. Bir an önce üye olmak istiyorlarsa adımları atacaklar" dedi.

'KİMSENİN HAKKINDA GÖZÜMÜZ YOK'

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de hakça paylaşımdan yana olduklarını ifade ederek, "Kimse bizi dışlamasın. Bizim de kimsenin hakkında gözümüz yok dedik. Teknik kısmı bakanlar görüşür." ifadelerini kullandı.

Akdeniz gazının Avrupa'ya taşınması konusuna da değinen Çavuşoğlu, "Bunun tek ekonomik güzergahının Türkiye olduğunu söyledik" dedi.

İsrail ile karşılıklı büyükelçi atanıp atanmayacağı ile ilgili de değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanının Türkiye'ye geleceğini söyledi.

'ATİNA İLE UYMAZSA İŞİ İLERİ NOKTAYA GÖTÜRECEĞİZ'

Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına da tepki gösteren Çavuşoğlu, "Blöf yapmıyoruz, Atina uymazsa işi ileri noktaya götüreceğiz. ABD'nin denge politikasında sapma görüyoruz, uyarıyı da yaptık" dedi.

'GEREĞİNİ YAPMALIYIZ'

Terörle mücadele konusuna da değinen Çavuşoğlu, "Teröristler saldıracak diye bekleyemeyiz, gereğini yapmalıyız." diye konuştu.

ABD'nin mutabakata uymadığını söyleyen Çavuşoğlu, "30 kilometreyi terörden temizleme sözünü tutmadın, o zaman temizle" şeklinde konuştu.