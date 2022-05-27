Türkiye Gazetesi

Gaziantep Şehitkamil ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü binasının önünde akşam saatlerinde 32 yaşındaki Ümit Koçyiğit tekbir getirerek bağırmaya başladı. Elindeki siyah poşeti araç giriş kapısının önüne bırakarak tekbirlerine devam eden Koçyiğit, beline bağladığı kablolarla canlı bomba düzeneği süsü verdi. Polisin uyarı ateşi ve ikazlarına rağmen tekbir getiren Koçyiğit, 2’si sivil polis olmak üzere 4 polis tarafından etkisiz hale getirildi. Yat yere diye ikaz eden polisleri dinlemeyen şahsın üzerlerine doğru gelmesi üzerine polisler şahsın sadece ayak bölgesine 8 el ateş etti. Açılan ateşe rağmen polislerin üzerine giden Ümit Koçyiğit, yoğun ateş üzerine ters istikamete kaçtı. Ayaklarına isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralanan Koçyiğit yere yığıldı.

POLİSLER SOĞUKKANLILIĞINI KORUDU

Yaşanan canlı bomba paniğine rağmen soğukkanlı bir şekilde hareket eden polisler, bir taraftan şahsı etkisiz hale getirirken diğer taraftan ise vatandaşlara bağırarak çatışma bölgesinden uzaklaştırmaya çalıştı. Anlık gelişen olayda hem kendi canlarını hem de çevredeki vatandaşları korumaya çalışan ekiplerin özverisi da saniye saniye kameralara yansıdı. Hedefi ve amacı tam olarak bilinmeyen saldırgan İbrahim Koçyiğit'i ilk fark eden ise Emniyet Müdürlüğü girişindeki güçlendirilmiş kulübede nöbet tutan polisler oldu.

CANLI BOMBA PANİĞİ

Asayiş Bürosu Cinayet Büroda da görev yapmış olan ve olay anında nöbet tutan polis memuru saldırganın elindeki, poşeti bıraktığını ve tekbir attığını görünce yanındaki meslektaşını da ikaz ederek hemen beton blok arkasına mevzilendi. Bir taraftan şahsı uzaklaşması ve yere yatması için uyaran polisler diğer taraftan ise şahsın belinden sarkan kabloları ve elindeki tetiği fark etti. Polisler o anda bölgede bulanan tüm meslektaşlarını ''bomba var'' diyerek ikaz etti. Hemen arkalarında bulunan 2 meslektaşı da ikaz üzerine ise mevzilenerek, silahlarına sarıldı. O anlar da saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

BOMBA DÜZENEĞİNİN SAHTE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kısa sürede bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi çevreyi güvenlik çemberine alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanının kontrollerinin ardından Koçyiğit’in üzerindeki düzeneğin gerçek bomba olmadığı belirlendi. Bomba düzeneğinin gerçek olmaması büyük bir oh çektirirken ağır yaralanan Koçyiğit, 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dr. Ersin Arslan Eğitime ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAMERAYA ANBEAN YANSIDI

Sahte canlı bomba düzeneğiyle canlı bomba paniğine neden olan Ümit Koçyiğit’in Gaziantep nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde yaşattığı korku dolu anların saniye saniye yansıdığı güvenlik kamera görüntüsüne İhlas Haber Ajansı (İHA) ulaştı. Koçyiğit’in binanın önüne gelerek tekbir getirdiği anlar güvenlik kamerasına yansırken şahsın yayan olarak ara caddeden Emniyet Müdürlüğü binanın önüne geldiği anlar da görüntülerde yer aldı.

İşte Gaziantep'teki canlı bombanın vurulma anı Gaziantep’te Emniyet Müdürlüğünün önüne gelerek, 'üzerimde bomba var' diyen şahıs polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilirdi. O anlar İHA’nın kamerasına anbean yansıdı.