Türkiye Gazetesi

Dün Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek sahte bomba düzeneğiyle saldırı girişiminde bulunan canlı bomba eylemi polislerin anında müdahalesi ile engellenmişti. Söz konusu gelişmenin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu polisleri altın ve başarı belgesi ile ödüllendirdi. Soylu görüntülü bağlandığı ödül töreninde verdiği mesajda, "Ölçülü ve doğru bir mukabele yapıldı. Polis arkadaşlarımızın her birini tebrik ediyor ve kutluyorum" ifadelerini kullandı.

SOYLU MÜDAHALEDE BULUNAN POLİSLERLE GÖRÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün saat 17.10 sularında Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önündeki saldırı girişimine anında müdahale ederek saldırgan şahsı etkisiz hale getiren polis memurları ile video konferans yöntemi ile görüşme gerçekleştirdi. Bakan Soylu, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısı önünde sahte bomba düzeneği ile yapılan canlı bomba eylemine anında müdahalede bulunan polis memurları Yılmaz Ordu, Yılmaz Uyanık, Ali Kurt, Orhan Çelik ve bomba imha uzmanı Sinan Güneş ile görüştü.

İçişleri Bakanı Soylu, bugün akşam saatlerinde kahraman polis memurları ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Video konferansa Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve ödüllendirilen polis memurları katıldı. Bakan Soylu, olaya müdahale eden polis memurlarını kutlayarak tek tek sohbet etti.

"YAPTIKLARI MUKABELE TAKDİRE ŞAYANDIR"

Bakan Soylu, görüşme esnasında yaptığı konuşmada, "Dünkü olaydan biz MGK toplantısındayken gelen bilgi notu ile öğrendik. Özellikle o anları videodan da izledim. Polis arkadaşlarımızın hem aldıkları eğitim çerçevesinde hem soğukkanlılıkla hem cesaretle hem de görev bilinci ile ortaya koydukları müdahale sebebiyle tebrik ediyorum ve kutluyorum. Üzerinde canlı bomba süsü verilmiş bir düzenekle emniyet müdürlüğü binamızın önüne gelen bu meczubu ve olayın tüm yönlerini araştırıyoruz. O esnada ortaya koyduğu eylem biçimini arkadaşlarımızın tekrar altını çizerek söylüyorum görev bilinci ile aldıkları eğitimle ve aynı zamanda soğukkanlılıkla yaptıkları mukabele takdire şayandır. Ölçülü ve doğru bir mukabele yapıldı. Polis arkadaşlarımızın her birini tebrik ediyor ve kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, olaya hızlı müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getiren polis memurlarını başarı belgesi ve altınla ödüllendirdi.

Gaziantep’te canlı bomba paniği güvenlik kamerasında: Saldırganın gelişi anbean kaydedildi Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü önüne sahte canlı bomba düzeneği ile gelen ve polislerin ikazını dinlemeyen şahıs vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken korku dolu o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

İşte Gaziantep'teki canlı bombanın vurulma anı Gaziantep’te Emniyet Müdürlüğünün önüne gelerek, 'üzerimde bomba var' diyen şahıs polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilirdi. O anlar İHA’nın kamerasına anbean yansıdı.

Gaziantep’te emniyete saldırmak isteyen canlı bomba vuruldu Son dakika: Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne saldırmak isteyen canlı bomba polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan şahsın adli sicilinin kabarık olduğunu bildirdi.