Türkiye Gazetesi

İstanbul, yıllardır planlanan “yeşil” projesine kavuşuyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin ilk fidanları, fethin yıl dönümü 29 Mayıs’ta (yarın) düzenlenecek törende dikilecek. Bahçenin ilk etabının açılışının da, gelecek yıl mayıs ayında, fethin 570. yılında yapılması planlanıyor. Basın mensuplarıyla bölgeyi gezen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; bahçenin nasıl olacağını gösteren, içinde ağaç, oturma alanı ve yürüyüş parkuru bulunan örnek alanı gösterdi.

Bakan Kurum “Hazırlıklarımız tamamlandı. İnşallah tüm milletimizle birlikte hem fethimizi kutlayacağız hem de burada yürüme mesafesinde bütün vatandaşlarımızın geleceği, burada hoş vakit geçireceği millet bahçesini ilk fidanlarla buluşturuyor olacağız. 85 milyonu davet ediyoruz. Sözde çevrecileri bu alana davet ediyoruz. İşte örneği buradadır. Yapmak istediğimiz proje buradadır. Milletimize kazandırmak istediğimiz eser buradadır. Burada 5 milyon metrekarelik alanda ağaç dikeceğiz. 145 bin 300 ağaç... 40-50 yıllık ağaçlar olacak. 350 yıllık zeytinimiz de var. Yine 50-60 yıllık ıhlamur ağaçlarımız, çınar ağaçlarımız var. Bu ağaçların gölgesinde açıldığı ilk günden itibaren vatandaşlarımız hizmet almaya başlayacak. Seneye mayısta inşallah ilk etabını açmayı planlıyoruz. Şuracıkta şehitlerimizi temsil edecek 350 yıllık zeytin ağacımızı diktik. Onları yâd edeceğiz. Emin olun bu alanı hiçbir şekilde konuta, ticarete açmıyoruz, imara açmıyoruz. Burada Atatürk Havalimanı’mız hizmet vermeye, bir pistiyle devam edecek. Vatandaşlarımız olası afet durumunda pandemi hastanesinden de istifade edecekler. Geçici barınma, iaşe ihtiyaçlarını karşılayacaklar” diye konuştu.

Yarınki programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşma yapacak. Mehter Takımı ve Yeniçeriler gösteri sunacak. Türk Yıldızları uçuş gerçekleştirecek. Esat Kabaklı ve Yücel Arzen konseri düzenlenecek. Çeşitli etkinliklerle çevre ve doğa bilinci sağlanacak. Havalimanında mevcut yapılar korunarak da bir proje tasarlandı. Buralarda da aslına uygun bir şekilde kültür merkezi, sanat atölyesi, müze olacak.

Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Millet Bahçesi için geri sayım başladı: İstanbul'un fethi kutlanacak Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Millet Bahçesi'nin temel atma törenine kısa bir süre kaldı. Tüm İstanbulluların davetli olduğu açılış günü olan 29 Mayıs'ta İstanbul'un Fethi de kutlanacak.

Central Park'tan daha canlı olacak: Türkiye'nin en büyük millet bahçesinde hedef günde 1 milyon ziyaretçi Atatürk Havalimanı yerine yapılması planlanan millet bahçesi, Central Park ve Hyde Park gibi bulundukları şehirlere milyonlarca dolar kazandıran millî parkların bir benzeri olacak. Yılda milyonlarca turistin gelmesi beklenen millet bahçesi, dünyadaki emsallerinden çok daha büyük ve etkin olacak.