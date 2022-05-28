Türkiye Gazetesi

Dün öğleden sonra Bingöl'ün Yedisu ilçesinde korkutan bir deprem meydana gelmişti. AFAD 15.49'da gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4,0, derinliğini ise 4,35 kilometre olarak duyurmuştu.

"7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLİYORUZ"

Dün yaşanan depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem Erzincan-Karlıova arasındaki Yedisu Fay Zonunda. Bu zonda en ez 7 büyüklükte bir deprem bekliyoruz" dedi.

"ZARAR AZALTICI ÇALIŞMA YAPILMALI"

Sosyal medya hesabından uyarıda bulunan Görür, "Bu zon içindeki ve yakınlarındaki yerleşim merkezlerinde deprem risk yönetimi ve zarar azaltıcı çalışmalar yapılmalı." diye konuştu.

Prof. Dr. Naci Görür'den deprem açıklaması: Son defa yazacağım... Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyada deprem tahmini yapanlara tepki göstererek, yapılan yanlış tahminlerin kamu düzenini bozabileceğine dikkat çekti. "Son defa size bilimsel gerçekleri yazacağım" diyen Görür, deprem tahminlerini falcılığa benzetti. İşte Görür'ün dikkat çeken o açıklamaları!

Marmara depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı Dün gece Marmara Denizi'nde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, bu depremin 'uyarıcı' nitelikte olduğunu söyledi.