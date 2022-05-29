Türkiye Gazetesi

Uzun yıllar İstanbul'da hizmet veren Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesine dönüştürülmesi için tarihi gün bugün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, binlerce kişinin akın ettiği etkinlik alanına giriş yaparak, ilk fidan dikimini gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLK FİDANI DİKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fidan dikimine eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki öğrenciler eşlik etti.

FİDANLARA SU VERİLDİ

Fidan ekiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, fidanları suladı.

İLK ETAP OLARAK 145 BİN 300 AĞAÇ DİKİLECEK

İlk etabının 2023'te açılması planlanan dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alana İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikimi gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında yeşil alan içerisinde yayadan daha hızlı bir ulaşım aracı olmayacak. Böylece pusetli anneler, çocuklar, yaşlılar ve engelli vatandaşlar güvenli bir alanda, bahçenin keyfini sürüp yürüyüş yapabilecek.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Öte yandan büyük buluşmaya saatler kala vatandaşlar buluşma noktasına akın etmeye başladı. Ülkenin çeşitli illerinden ve kentin birçok noktasından Atatürk Havalimanı'na yapılan yolculuklar nedeniyle trafikte de yoğunluk meydana geldi. İstanbul trafiğinin havalimanı yönündeki yol güzergahlarında trafiğin sıkıştığı görüldü.

28 BİN KİŞİLİK DEV PROJE

Türk bahçe kültüründe olduğu gibi, pınar başı ile başlayarak tüm bahçeyi boylu boyunca geçen bir derenin de yer alacağı projede, dere boyuna inen basamaklar ziyaretçilerin suyla temas etmelerine, çocukların su ile oynamalarına imkan sağlanacak.

İbreli ve yapraklı ağaçların birlikte kullanılmasıyla millet bahçesi dört mevsim yeşil kalacak. Etkinlik çayırı ise 28 bin kişi kapasitesiyle büyük etkinliklere ev sahipliği yapabilecek, dev ekran etkinliklere renk katacak. Millet bahçesine yapılacak 2 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip spor alanında aynı anda 300 kişi spor yapabilecek.

YENİDEN RESTORE EDİLECEK

10 bin metrekarelik alanda 7 konseptte düzenlenecek çocuk oyun alanlarında, çocukların duyularını kullanarak keşifler yapabilecekleri, kendi oyunlarını kurabilecekleri alanlar oluşturulacak. Atatürk Havalimanı'ndaki tüm peronlar, hangarlar, binalar kalacak ve restore edilecek.

Ulusal ve uluslararası fuarların düzenleneceği bu binalarda yapılacak bilim merkezlerinde gençler deneyler yapıp robotik çalışacak ve yazılım üretecek. Buradaki tüm peronlar, hangarlar ve binalar kalacak, restore edilecek. Bu binalarda ulusal ve uluslararası fuarlar düzenlenecek. Millet bahçesinde bulunacak müzelerde sanatçılar eserlerini sergileyebilecek.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 5’İNCİ ŞEHİR PARKI

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi muhtemel bir afet durumunda İstanbul'un afet toplanma alanı, deprem toplanma alanı olarak kullanılacak. İlk etabının Mayıs 2023'te açılması planlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi; Rusya'daki Bitsevsky Park, Portekiz'deki Monsanto Forest Park, ABD'deki Fairmount Park ve İrlanda'daki Phoenix Park'ın ardından dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak.

Öte yandan yarın açılışın gerçekleştirileceği alan ve oluşturulan örnek bahçe görüntülendi. Örnek bahçeye 350 yıllık zeytin ağacı, 50-60 yıllık ıhlamur ağaçları ve çınar ağaçları dikildi. Bu alanda koku ve gül bahçeleri de yer aldı.

Etkinlik alanına ise sahne, basın tribünü, katılımcıların temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri platformlar kuruldu.

İstanbul’da fetih coşkusu: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne ilk fidanlar bugün dikiliyor İstanbul’un Fethi’nin 569. yıl dönümünde iki heyecan birden yaşanıyor. Atatürk Havalimanı’na inşa edilecek Millet Bahçesi’nin ilk fidanları bugün dikilecek. Fetih coşkunun yaşanacağı törende çeşitli etkinliklerle renklendirilecek.

Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Millet Bahçesi için geri sayım başladı: İstanbul'un fethi kutlanacak Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Millet Bahçesi'nin temel atma törenine kısa bir süre kaldı. Tüm İstanbulluların davetli olduğu açılış günü olan 29 Mayıs'ta İstanbul'un Fethi de kutlanacak.

Bakan Kurum açıkladı: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin açılış tarihi belli oldu Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Atatürk havalimanına yapılacak olan Millet Bahçesinin ilk etabını 2023 Mayıs ayında tamamlanacağını duyurdu. Bakan Kurum, bir pistin açık kalacağını belirtti.