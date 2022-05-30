Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Suriye’ye yönelik bir askeri operasyon düzenlenebileceği sinyalini vermişti. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, “Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz” diyerek “Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır” dedi.

“TÜRK ORDUSUNUN YANINA KATILACAK BİNLERCE SAVAŞÇIMIZ VAR”

“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır” diyen Erdoğan harekat sinyali verdi. Bu açıklamalar sonrasında Suriye’deki muhalif gruplar İngiliz haber ajansı Reuters’a konuştu. Muhalif grupların temsilcileri Türkiye’nin askeri operasyonuna katılmaya hazır olduklarını açıkladı. Suriye Milli Ordusu Yüzbaşı Abdülselam Abdülrezak, bölgedeki birliklere talimat verildiğini açıklarken, “Hazır olmamız bir ya da iki gün sürer. Türkiye ordusunun yanına katılacak binlerce savaşçımız var” dedi.

“OPERASYON İKİ BÖLGEYE ODAKLANACAK”

Suriye Milli Ordusu’ndan yetkililer bu operasyonun iki bölgeye odaklanacağını da öne sürdü. Reuters, yetkililerin açıklamalarını paylaşarak, “Türkiye’nin iki hedefi var, Tel-Rıfat ve Kobani. Bu bölgelerin alınması Cerablus ve Tel Abyat’a bağlantı sağlar” yorumunu yaptı. Suriyeli muhaliflerden üst düzey bir isim ise, Ankara’nın gerçekleştireceği askeri operasyonun ne zaman başlayacağının henüz belli olmadığını fakat Türk yetkililerle temas içerisinde olduklarını da söyleyerek, “İkinci bir emre kadar operasyon ertelenebilir” dedi.

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