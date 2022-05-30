Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan açıklamalar şu şekilde:

"Sayıştay hiçbir kamu kurumunun rakibi veya ikamesi değildir. Burası kendisi doğrudan hesap soran değil hesap sorulmadan önce çalışmaları yürüten bir kurumdur. Milletimizin kamu kaynaklarının nasıl harcandığı en doğru şekilde takip edebilmesini temin ettik. Sayıştay'ın denetim alanını genişlettik.

Bizim denetimden kaçmadığımızın en büyük kanıtı yaptığımız tüm değişikliklerdir. Sayıştay'ın imkanlarını artırmayı sürdürdük. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma sürecinde geçtiğimiz 20 yılda bir asırlık yol kat ettik. Dünyanın pek çok yerinde bu kadar kısa sürede devasa atılımları nasıl gerçekleştirdiğimizi soruyorlar.

'FAŞİST VE DARBECİ ZİHNİYETTİR'

Sayıştay'ın icracı kurumlardaki denetimleri sadece açık arama olarak yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Yardım edici bir anlayışla denetim faaliyetleri yürütülmeli. Olumsuz örneklerin çıktığını görüyorum.

Biz birilerinin sürekli yaptığı gibi tüm kamu görevlilerini tehdit ederek kendi siyasetçimize alan açmaya çalışmadık. Biz devlet geleneğine aykırı bir söz söylememeye dikkat ediyoruz. Kamu görevlilerini tehdit etmek ve mevcut iktidara karşı kışkırtmak faşist ve darbeci zihniyetten başka bir şey değildir.

Biz işimize bakacağız, ülkemize hangi hizmetleri kazandırabileceğimizin gayretleri içerisinde olacağız. Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak adımları atmak istiyoruz. Sayıştay'ımızın her bir mensubunun da aynı duygularla hareket edeceğine inanıyorum."

Erdoğan İsveç ve Finlandiya için net konuştu: Başta olduğum sürece NATO’ya giremezler! Azerbaycan dönüşü uçakta açıklamalarda bulunan Erdoğan, ”Nasıl ki Kuzey Irak’ta PKK’ya ve PKK’nın âdeta yavrucuklarına karşı yaptığımız operasyonlar var, aynı durum Suriye için çok daha geçerli, çok daha önemli. Bir gece ansızın onların da tepelerine ineriz, inmeye de mecburuz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi rakamı açıkladı: 560 bin kişi katıldı İstanbul fethinin 569. yıl dönümünde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak bir aradayız. Fethin 600. yıldönümüne adadığımız 2053 vizyonumuza bir adım daha yaklaştık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet Bahçesi’ne ilk fidanı dikti İstanbul Havalimanı’nın inşa edilmesiyle ulaşıma kapatılan Atatürk Havalimanı’na yeni bir Millet Bahçesi inşa ediliyor. İstanbul’un Fethi’nin 569. yıl dönümünde ilk fidanları dikelecek olan Millet Bahçesi’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk fidanı dikti.